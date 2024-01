Polo didattico delle superiori. Al via i lavori della palestra

Una nuova palestra per due a Merate. Servirà infatti sia per gli studenti, sia per tutti gli appassionati di sport, che attualmente sono spesso orfani di posti dove giocare a calcetto, piuttosto che a pallavolo o basket. Sono cominciati i lavori per la realizzazione della nuova palestra per i liceali dell’istituto Maria Gaetana Agnesi e gli studenti del Francesco Viganò di Merate, all’interno del polo didattico delle scuole superiori tra via dei Lodovichi e via Campi. L’impianto sorgerà nel terreno dove un tempo era stato allestito un orto sociale. È un progetto da 2 milioni e mezzo di euro. "L’intervento andrà a beneficio in primis degli studenti degli istituti scolastici indicati, ma anche dei cittadini Merate, a cui verrà data la possibilità di utilizzare la struttura in orario extrascolastico – spiegano dalla Provincia di Lecco, a cui compete l’edilizia scolastica superiore -. Per questo la struttura avrà un accesso indipendente". Il piccolo palazzetto delle sport avrà un campo polivalente, 4 spogliatoi per gli studenti, 2 spogliatoi per i docenti, un’infermeria con annesso bagno, un deposito per le attrezzature delle attività sportive, un locale tecnico, due bagni per gli spettatori, un altro locale tecnico, un locale contatori, e una centrale termica. I lavori dovranno necessariamente essere terminati entro l’inizio del 2025, perché il cantiere, che è stato consegnato il 20 novembre scorso, non può restare aperto più di 450 giorni. Lo prevedono le rigide procedure d’appalto perché l’opera è finanziata con fondi del Pnrr per il Next Generatione EU e in Europa non sono disposti a tollerare gli italici ritardi. D.D.S.