Polo del soccorso, si riparte. Stanziati altri fondi per i lavori

I vigili del fuoco volontari di Merate avranno una casa più grande e i volontari della Protezione civile una nuova casa. Riprenderanno a breve i lavori per la realizzazione del nuovo Polo del soccorso del Meratese, con l’ampliamento della caserma del distaccamento dei vigili del fuoco volontari. L’intervento, cominciato nel febbraio del 2022, è fermo al palo ormai dal 2023. A causa dell’aumento dei prezzi, il costo dell’opera è lievitato da 1 milione 200mila euro a quasi 2 milioni di euro. Da Regione Lombardia arriveranno 600mila euro, il resto li metteranno i contribuenti meratesi con risorse comunali. Per evitare altre spiacevoli sorprese e battute d’arresto, sono stati stanziati 100mila euro in più per eventuali imprevisti. L’aggiornamento dei prezzi, dovuto all’incremento dei costi delle materie prime e dell’esecuzione. "Grazie alla proficua collaborazione con Regione Lombardia, che ringraziamo per il costante supporto, oggi possiamo finalmente compiere il passo decisivo - annuncia Mattia Muzio, assessore ai Lavori pubblici di Merate -. Con l’approvazione in Giunta regionale dell’aggiornamento dell’Accordo locale semplificato, possiamo procedere con la gara d’appalto e avviarne le procedure, garantendo la realizzazione del Polo del soccorso, un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio, entro dicembre 2026". Sono previste nuove autorimesse per i mezzi di soccorso, spazi per la Protezione civile, una cucina professionale e una torre di addestramento di circa 15 metri per le esercitazioni. Inoltre, verranno installati pannelli fotovoltaici per rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico. Daniele De Salvo