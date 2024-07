Polo del soccorso appeso a un filo: si cerca un nuovo operatore

Una manifestazione di interesse per ampliare la casa dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate. È stata pubblicata nei giorni scorsi l’avviso pubblico per acquisire una manifestazione di interesse sul prosieguo e l’ultimazione dei lavori del Polo del soccorso del Merate, dove già sono di stanza appunto i vigili del fuoco e dove troveranno posto pure i volontari della Protezione civile comunali. L’intervento è fermo al palo da un annetto, a causa della rescissione del contratto con quanti si erano aggiudicati la commessa, che non riuscivano più a rispettare i termini dell’appalto a causa dell’aumento eccessivo dei prezzi delle materie prime. I termini per la manifestazione di interesse scadranno il 9 agosto: se ci saranno operatori interessati, verrà affidato l’incarico entro fine settembre; poi ci saranno 200 giorni utili per concludere ciò che è stato cominciato ma mai terminato. Salvo ulteriori imprevisti, entro la prossima primavera, i pompieri avranno la loro sede che ospiterà anche quella dei volontari della Protezione civile. D.D.S.