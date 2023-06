Pizzeria da asporto di Lecco sanzionata con 34mila euro, violazioni al lavoro

Sanzione amministrativa da 34mila euro per il titolare di un esercizio di pizzeria da asporto di Lecco. La contestazione è scaturita da una attività di controllo sui pubblici esercizi del centro città, coinvolti anche in recenti episodi legati alla cosiddetta "mala movida", sfociati in risse o episodi di violenza contro le persone, condotta dai carabinieri assieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al Nucleo Antisofisticazione di Brescia. Le verifiche hanno riguardato diversi esercizi pubblici dell’area adiacente alla stazione ferroviaria. Le uniche violazioni sono state riscontrate a carico della pizzeria, relative alle normative sul regolare impiego dei dipendenti, che prevede in assenza di regolarizzazione dei contratti, anche la sospensione provvisoria dell’attività.