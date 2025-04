Turisti, paesi sovraffollati: "Serve un piano sicurezza"

Sempre più turisti, sempre più pericoli in strada e in stazione. E il peggio deve ancora arrivare. Varenna scoppia, la vera bomba tuttavia esploderà quest’estate quando per tre mesi, dal 15 giugno al 15 settembre, in pieno boom della stagione turistica, non ci saranno treni per la chiusura totale della linea ferroviaria Lecco – Sondrio per lavori olimpici in corso. Le migliaia di persone che ormai quotidianamente invadono la piccola perla del lago di Como e affollano la minuscola stazione ferroviaria, con il rischio di essere travolti dai convogli in transito, invece che in treno, dovranno andare e venire con pullman sostitutivi, meno capienti, ma ancora più pericolosi, perché dovranno transitare in messo ad una calca di pedoni. Per questo il sindaco Mauro Manzoni continua a ribadire che non li lascerà mai passare nel centro storico, proprio perché troppo affollato di pedoni. "Mettiamo in campo tutte le risorse di cui disponiamo per gestire la situazione, tra agenti di Polizia locale, ausiliari del traffico, carabinieri in congedo però non bastano – spiega il primo cittadino -. Figuriamoci se dovessimo lasciar transitare i bus in centro. Chi lo chiede non sa ciò di cui parla". E chi lo chiede sono i responsabili del servizio di trasporto pubblico regionale. Le preoccupazioni sono condivide dai "vicini di casa" di Perledo. "Pur condividendo le preoccupazioni del sindaco di Varenna Mauro Manzoni, relativamente al blocco estivo della circolazione ferroviaria, la soluzione non può essere trovata sulla pelle di chi sta nei paesi limitrofi – specifica tuttavia Mauro Gumina, vicesindaco di Perledo -. A Perledo, esattamente come a Varenna subiremo gli effetti di decisioni piovute dall’alto ma posizioni intransigenti e non condivise, da parte degli amministratori locali, potrebbero portare a problemi decisamente maggiori". Il vicesindaci di Perledo in ogni modo ammette non si è pronti per quanto accadrà tra un mese e messo appena e chiedi di studiare un piano di sicurezza sia per i turisti, sia per i residenti, "che hanno il diritto di muoversi, lavorare e vivere in condizioni accettabili e non rimanere in scacco dei disservizi causati da un fermo ferroviario di tre mesi, programmato nel periodo di maggior afflusso in un periodo profondamente sbagliato". Daniele De Salvo