Piazzola ecologica in vista. Affidati i lavori per 1,6 milioni

A Sondrio nascerà una moderna isola ecologica dove poter conferire direttamente ogni tipo di rifiuto, ingombranti e piccoli elettrodomestici compresi. Con l’aggiudicazione dei lavori all’impresa DME di Traona, una dei cinque partecipanti alla gara di appalto, si è completato l’iter per giungere all’apertura del cantiere per la realizzazione del nuovo centro per la raccolta dei rifiuti che sorgerà in via Ventina, nella zona sud ovest della città, pronto per l’estate 2025. Un passaggio fondamentale per aumentare la qualità della differenziata e insieme la percentuale da destinare al riciclo: obiettivi qualitativi e quantitativi per mirare all’80% entro il 2027, così come previsto dal piano regionale. La comodità e la funzionalità della struttura agevoleranno i cittadini che, utilizzando la tessera sanitaria quale badge, potranno accedervi in auto, negli orari di apertura, trovando operatori in grado di fornire loro le informazioni necessarie. Un servizio completamente gratuito di cui potranno usufruire i cittadini che versano la Tari al Comune per depositare diverse tipologie di materiale: verde, ferro, elettrodomestici, vetro, inerti, plastica, carta, legno, olii esausti, farmaci, batterie e vernici. Il nuovo centro di raccolta, che si sviluppa su un’area di settemila metri quadrati, di cui 2.300 di zone verdi, prevede una piattaforma sopraelevata. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 1,6 milioni di euro.