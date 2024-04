Piattaforma Erasmus+ negli istituti professionali. Progetto in quattro Paesi Presentato a Como il progetto Erasmus+ Mobilitimeline per la mobilità degli studenti in formazione professionale tra Italia, Spagna, Germania e Paesi Bassi. Strumento digitale per supporto didattico e gestione amministrativa. Piattaforma accessibile a studenti e referenti.