Piattaforma alle Caviate. Lago più accessibile agli sportivi

Una piattaforma di “decollo“ e “atterraggio“ per tutti gli appassionati di sport acquatici e una passerella per camminare sul lungolago più famoso e belle d’Italia. Le realizzeranno i tecnici della Roger Group di Milano, che si sono aggiudicati l’appalto per la realizzazione di una piattaforma e di una passerella a lago, in località Caviate, nella parte verso nord Lecco. Si tratta di una commessa da quasi un milione di euro, tra 855mila euro di importo contrattuale, 22.557 per oneri della sicurezza e 88mila di Iva al 10%.

"Un passo in avanti importante per dare a Lecco un nuovo punto di interesse turistico valorizzando il nostro lago- spiega Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco -. Accanto ai cantieri per la pista ciclabile a Rivabella e lungo il waterfront per il nuovo lungolago, nei prossimi mesi avremo sotto gli occhi un altro angolo di città che cambia. I lecchesi saranno orgogliosi di questo intervento, e tutti, turisti compresi, avranno la possibilità di scoprire un punto di contatto inedito tra la città e il suo spazio d’acqua". La piattaforma sarà un punto di accesso nel lago per chi pratica sport acquatici, come kayak, canoa, sup, windsurf e kitesurf. La passerella proseguirà in direzione di Abbadia Lariana e sarà connessa alla pista ciclopedonale tramite una scala già esistente. L’opera è finanziata con 300mila euro dal Comune, 600mila da Regione Lombardia e altri 300mila dall’Autorità di Bacino del Lario. Sono ulteriori tessere del mosaico che sarà il futuro nuovo lungolago di Lecco in fase di realizzazione. D.D.S.