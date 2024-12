Pesa Vegia in sicurezza. Attesi 15mila spettatori

Una Pesa Vegia analcolica e sicura. Per la Pesa Vegia 2025, in programma il 5 gennaio a Bellano, un appuntamento che si tramanda ininterrottamente da oltre quattrocento anni per ricordare il ritorno alle vecchie unità di misura - la Pesa Vegia, appunto -, sono attesi fino a 15mila visitatori da tutto il mondo, probabilmente di più, in un piccolo paese stretto tra lago e monti che conta normalmente meno di 3.500 persone. E poi ci sono appunto gli abitanti, gli oltre 400 figuranti, i commercianti... Tutto deve svolgersi regolarmente, senza intoppi, senza incidenti. Proprio per impedire inconvenienti, piuttosto che disordini, che potrebbero rivelarsi disastrosi, è stato messo a punto un piano operativo. Intanto sarà vietato vendere bevande alcoliche durante l’intero svolgimento dell’evento all’esterno per tenere alla larga ubriachi molesti. Si potrà bere all’interno degli esercizi. La Sp 72 che attraversa Bellano sarà inoltre completamente chiusa al transito, per controllare chiunque entra ed esce dal centro. Saranno poi installate vere e proprie barricare, con barriere fisiche e mezzi pesanti anti-sfondamento a prova di attentatori, per impedire ingressi non autorizzati e bloccare eventuali folli che intendano falciare i passanti. Oltre agli agenti della Polizia locale e agli operatori delle forze dell’ordine sono stati reclutati vigilantes privati. In campo pure soccorritori di Areu e dei vigili del fuoco, con postazioni nei punti strategici. Il piano di sicurezza prevede inoltre la suddivisione dell’area dell’evento in sub-aree per garantire percorsi di deflusso sempre percorribili. Confermati parcheggi esterni, navette, treni e corse in battello straordinarie. "L’attenzione è massima – garantisce il prefetto di Lecco Sergio Pomponio, che nei giorni scorsi ha riunito il sindaco Antonio Rusconi, il questore Stefania Marrazzo, i comandanti provinciali dei carabinieri Nicola Melidonis, della Finanza Massimo Ghibaudo, Polizia provincia Gerolamo Quadrio e dei vigili del fuoco Antonio Dusi e il direttore del 118 di Lecco Mario Cerino -. Questa manifestazione, autentico testimone della nostra memoria storica e custode di antiche tradizioni, deve svolgersi in condizioni di assoluta sicurezza e serenità".