Pensionato morto sul lavoro: "Ci lascia un amico infaticabile"

Morire di lavoro, in pensione. È quello che è successo l’altro giorno a Giovanni Carlo Bonacina, Giancarlo per tutti, pensionato di 84 anni di Bosisio Parini, investito da un muletto nell’area esterna della Clemente Rigamonti, ditta di tappi, vassoi e scatole. Giancarlo, ex falegname, aveva appena terminato di caricare sul proprio furgoncino di vecchi bancali in legno da ritirare per portarli nella sua bottega. Lo faceva spesso.

Probabilmente stava andando a salutare qualcuno, ma, appena oltrepassato il cancello di accesso all’area per lo scarico delle merci, è stato appunto travolto. Sulla morte bianca è stata avviata un’inchiesta. Chi lo ha investito, un 40enne che vive a Lecco, risulta sia indagato per omicidio colposo, ma l’indagine potrebbe coinvolgere pure altri, come i titolari dell’azienda dove si è verificato l’incidente. Giancarlo infatti si trovava in un punto dove probabilmente non avrebbe dovuto stare, perché non lavorava lì. Risulta inoltre non indossasse nemmeno idonei dispositivi di sicurezza per aggirarsi in una zona di manovra.

Saranno gli ispettori del servizio di Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats della Brianza a verificarlo e accertare se siano state rispettate o meno tutte le normative in materia. Dalla Clemente Rigamonti preferiscono non rilasciare alcuna dichiarazione. Chi esprime cordoglio sono invece i volontari della Pro loco di Bosisio: "Ci lascia un amico, un infaticabile volontario, sempre pronto ad aiutarci col sorriso – sono le loro parole -. Il vero custode del battello, ci ha appoggiati fin dal primo tour sul lago, è stato il nostro primo sostenitore, era un vero laghee dal carattere forte ma dal cuore tenero. Ci mancherai Giancarlo, ti ricorderemo sempre sorridente mentre ci saluti mentre salpiamo col battello".

È il battello utilizzato per i tour sul lago di Pusiano. In tutto il 2023 in provincia di Lecco si sono verificati 3 infortuni mortali sul lavoro, mentre nel 2024 quello di Giancarlo è il primo. Da inizio anno gli incidenti sul lavoro denunciati sono aumentati quasi del 2%.

Daniele De Salvo