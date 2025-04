Pasquetta tra le bancarelle. Ma se piove si va al cinema

Pasquetta sul lungolago a Colico tra le bancarelle del mercatino, gioco e truccabimbi. Domani per il Lunedì dell’Angelo in piazza Giuseppe Garibaldi torna il tanto amato mercatino: hobbysti ma anche antiquariato e vintage. L’appuntamento è dalle 9 alle 18.

Oltre agli stand degli artigiani dove lasciarsi tentare da qualche acquisto, ci sono i giochi in legno del Mercante del Lago di Como e tante altre sorprese per i più piccoli. Per ulteriori informazioni: info@visitcolico.it e il numero di telefono 0341/930930. A causa del meteo sfavorevole è stata invece annulata la Festa di primavera in programma per oggi, domenica di Pasqua, sempre sul lungolago: l’evento verrà recuperato e riproposto non appena possibile. In caso di pioggia o maltempo, in zona Alto Lario a Pasquetta si può sempre optare per un film.

Al cinema di Bellano è in sala Mikey 17: nel 2054 la mancanza di opportunità sulla terra spinge le masse al pellegrinaggio interstellare, che inevitabilmente vuol dire sfruttamento da parte di potenti demagoghi. Per sfuggire a pericolosi usurai il protagonsta accetta di imbarcarsi su un’astronave firmando un contratto da expendable, tuttofare destinati a morire ripetutamente grazie a una tecnologia che consente di ristampare un corpo all’infinito, mantenendone la coscienza. Oggi invece per una Pasqua dedicata ai più piccoli è in sala, sempre a Bellano, Paddington in Perù.

D.D.S.