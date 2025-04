Parcheggi . Due nuovi in più in città

Trovare un posto auto libero a Lecco ora è più facile. Due nuovi parcheggi pubblici sono stati realizzati nelle città dei Promessi sposi. Si trovano nei rioni di Germanedo e di Bonacina.

Quello di Germanedo ha aperto ieri. È un parcheggio pubblico interrato multipiano con relative pertinenze, disposto su due livelli, della superficie complessiva di oltre 5.700 metri quadrati, per 90 posti auto a disposizione di tutti: è in via Belfiore, nel complesso che ospita il market Lidl. La tariffa è di 50 centesimo all’ora o di 10 euro al giorno, ma è possibile anche sottoscrivere un abbonamento. Altri 60 posti sono disposizione per i clienti del supermercato. La zona è quella vicino all’ospedale.

L’altro parcheggio, nel quartiere di Bonacina, si trova in via Sant’Egidio. E’ più piccolo e meno capiente: 300 metri quadrati per 13 stalli. Verrà aperto a breve.

A gestirli entrambi sono gli operatori di Linee Lecco, la municipalizzata del servizio di trasporto pubblico urbano e della sosta. I parcheggi a pagamento ora salgono da 1.600 a 1.700. L’anno scorso hanno garantito incassi per più di 2,5 milioni.