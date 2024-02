Palmari dei portalettere supertecnologici e sicuri. Consegne più rapide

Sempre più tecnologici i palmari dei portalettere che rendono le consegne più veloci e smart ma anche più sicure grazie all’app richiesta volontaria di soccorso, una funzionalità integrata da poco sui dispositivi in dotazione che permette di effettuare chiamate di emergenza. Gli allarmi vengono gestiti dalle centrali di sicurezza di Poste Italiane. "L’App - ha dichiarato Claudio Bosurgi, Responsabile Security Room di Poste Italiane – è stata installata su tutti i palmari dei portalettere e consente loro di inviare richieste volontarie di soccorso in caso di necessità. I palmari sono collegati con le 4 Security Room di Poste in Italia affinché le richieste vengano gestite in tempo reale dagli operatori. Il portalettere viene contattato e se effettivamente sussiste una situazione di necessità vengono immediatamente chiamati i soccorsi tramite le coordinate Gps".

Il nuovo palmare – in uso a 165 portalettere di Como e provincia, 85 di Lecco e provincia e 32 della provincia di Sondrio – rende più rapide le operazioni come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare, permette di contattare telefonicamente il cliente destinatario di pacchi in fase di recapito e di gestire operazioni come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata.