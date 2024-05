Palermo calcio e tifosi rosanero in arrivo a luglio

Livigno ospiterà il ritiro del Palermo Calcio. È giunta ieri mattina l’ufficialità della conclusione della trattativa che porterà quest’estate la prima squadra del prestigioso team rosanero, ricco di storia e tradizione e che si appresta ad affrontare i playoff della serie B per cercare una difficilissima promozione in A, a Livigno per effettuare il ritiro precampionato. Il Palermo calcio è di proprietà del City Group (che ne ha rilevato le quota di maggioranza e che detiene circa il 95% della società rosanero) e cioè di quel gruppo, di proprietà di una società appartenente allo sceicco emiratino Mansour bin Zayed Al Nahyan, che possiede anche la proprietà totale o parziale di 12 club in tutto il mondo tra le quali Il Manchester City. A darne notizia, ieri mattina, sono stati il sito ufficiale del Palermo Calcio e l’Apt Livigno, organizzatrice dell’evento insieme a Kairos Sport.

"I rosanero si alleneranno in Valtellina dal 7 al 20 luglio – si legge nel comunicato - approfittando dei grandi benefici offerti dall’allenamento in altura e delle strutture all’avanguardia messe a disposizione dal Piccolo Tibet, a partire dal Centro di preparazione olimpica Aquagranda, un polo di interesse internazionale che attira centinaia di atleti olimpici e non, in rappresentanza di decine di discipline e federazioni. Ad accogliere la squadra ci saranno molti turisti che, come ogni anno in estate, raggiungono Livigno per le loro vacanze attive all’insegna dello sport e non solo". Un altro grande colpo per la stazione in quota che, dopo aver ospitato l’anno scorso la Sampdoria di Pirlo (squadre che parteciperà ai playoff di B così come il Palermo), ha deciso di puntare ancora sul calcio, nello specifico sui rosanero. F.D’E.