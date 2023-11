Pagnona, due capre orobiche bloccate per giorni sul monte Legnone: salvate dai vigili del fuoco

Pagnona (Lecco), 21 novembre 2023 – Continuavano a belare, come per chiedere aiuto, paralizzate dalla paura, bloccate su una cengia di roccia, a oltre 1.700 metri di quota. Le due capre sono state recuperate e salvate i vigili del fuoco.

Le capre

Due capre sono rimaste bloccate sul monte Legnone, il monte più alto della provincia di Lecco. Erano lì da alcuni giorni, su un costone di roccia molto ripido ed esposto, poco più a valle rispetto al rifugio Griera, a monte del territorio di Pagnona, a 1.700 metri di quota. Si tratta di due esemplari di capra orobica, con le corna e il pelo molto lunghi. Nonostante siano animali abituati ai pendii scoscesi e a scalare versanti rocciosi e ripidi, non erano più in grado di tornare a valle da sole. Il pastore a cui appartengono ha provato da solo a raggiungerle e salvare, ma non c'è riuscito. Insistere oltre sarebbe stato un azzardo. Ha così chiesto aiuto ai vigili del fuoco

Il salvataggio

Per recuperare le due capre orobiche si sono messi in marcia i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Bellano. Tra loro pure gli specialisti in interventi speleo alpino fluviali della squadra Saf. I soccorritori, dopo averle raggiunte, le hanno imbracate e assicurate con corde e poi le hanno calate al sicuro, sane e salve, dove sono state lasciate di nuovo libere al pascolo. Le capre erano talmente stremate, o forse hanno magari intuito che i vigili del fuoco, fossero lì per aiutarle, che non hanno opposta alcuna resistenza. Senza poter bere e con le temperature in picchiata non avrebbero resistito ancora a lungo.

I vigili del fuoco

È stato un intervento molto complesso e pericoloso, proprio come quelli per salvare vite umane. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi mezza giornata per recuperare in sicurezza le capre e riconsegnarle sane e salve al loro pastore. La zona era difficilmente accessibile e appunto molto esposta e ripida. "Tra i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non c'è solo quello di contrastare e prevenire gli incendi, o intervenire in occasione di dissesti idrogeologici - spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco -. Tra i nostri compiti rientrano anche la salvaguardia della vita di persone e di animali, la salvaguardia di beni ed il soccorso tecnico urgente"