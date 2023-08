Paese in lutto È mancato l’ex sindaco Villa

Lutto a Verderio. È mancato a 93 anni Armando Villa (foto). È stato protagonista della storia del paese: per quarant’anni sindaco di Verderio Superiore diventato poi un unico paese con Verderio Inferiore nel 2014. Aveva cominciato la sua carriera amministrativa il 27 maggio 1951, a soli 21 anni, come assessore, naturalmente in Brianza non poteva che essere tra le fila della Democrazia Cristiana. Nel 1955, 4 anni dopo, a 25 d’età, dopo una breve gavetta, l’elezione a sindaco. Ha indossato la fascia tricolore ininterrottamente fino al 1995, per poi proseguire tra i banchi di maggioranza e opposizione fino al 2001, dopo mezzo secolo di impegno al servizio dei cittadini. Il funerale domani alle 15, nella parrocchiale di Verderio ex Superiore. La camera ardente a Merate nella Casa del commiato dell’agenzia funebre Lavelli di via Como. D.D.S.