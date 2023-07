Paderno, cade nell'Adda e non riesce a tornare a riva: 46enne salvato da un passante

Paderno d'Adda (Lecco), 23 luglio 2023 – È scivolato nell'Adda e non riusciva più ad arrampicarsi sulla riva, con il rischio di essere trascinato a valle dalla corrente. Per fortuna un ragazzo di passaggio che era nei paraggi se ne è accorto e gli ha teso un ramo a cui si è aggrappato e con cui poi lo ha tirato su letteralmente di peso al sicuro.

L'incidente, a lieto fine, è successo nella prima serata di oggi a Paderno d'Adda, vicino alla Stallazzo, ai piedi del santuario della Madonna della Rocchetta, un punto di ristoro tra il fiume e il Naviglio realizzato nella vecchia stazione di posta per i cavalli che trascinavano le chiatte lungo il Naviglio appunto quando era ancora navigabile.

A finire in acqua da una ripa scoscesa da cui si è sporto troppo è stato un 46enne. Un giovane lo ha sentito urlare, si è avvicinato al punto da dove sentiva chiedere aiuto e lo ha visto in acqua in difficoltà attaccato con tutte le proprie forze alla vegetazione che cresce sulle sponde per non essere portato via dalla corrente. Ha provato a tendergli una mano per afferrarlo ma non ci arrivava, allora gli ha allungato un ramo.

Una volta riportato all'asciutto sano e salvo sono stati allertati anche i soccorritori: sul posto si sono precipitati a sirene spiegate e lampeggianti accesi i sanitari di Areu, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate. Il 46enne per precauzione è stato poi accompagnato in ospedale: sta bene, a parte qualche graffio e livido e il comprensibile spavento.