Lecco, l’ospedale di Merate rimane senza telefoni: linee ko e pazienti senza informazioni

Merate (Lecco), 10 novembre 2023 – Centralini e linee telefoniche ko all'ospedale di Merate. A causa di un problema tecnico i telefonini del San Leopoldo Mandic di Merate non squillano più. O meglio: dopo il primo squillo, la linea cade. Il blocco è scattato nel primo pomeriggio di oggi.

Il gestore di riferimento è Fastweb. Non solo non si riesce a prendere la linea dall'esterno, ma pure dall'interno. Si stanno riscontrando problemi pure in altre zone della città e nei paesi limitrofi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il prima possibile l'inconveniente e ripristinare in fretta le comunicazioni telefoniche. Non risultano invece problemi per quanto riguarda la connessione internet, almeno non in ospedale.

Al momento non è chiaro il motivo del guasto momentaneo. Per poter parlare con l'ospedale di Merate è stato comunque trovata una soluzione temporanea, tramite il numero unico 0341.253000: attraverso di esso è possibile chiedere di smistare la comunicazione ai numeri dell’ospedale di Merate.