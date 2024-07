Osnago, tenta la truffa dell'abbraccio all'uscita da Messa: smascherata da una 80enne

Osnago (Lecco), 21 luglio 2024 – Truffa dell'abbraccio sventata in extremis all'uscita dalla messa domenicale. Nella mattinata di oggi una pensionata di ottant'anni appena uscita dalla chiesa parrocchiale di Osnago, dove aveva partecipato alla messa domenicale, è stata avvicinata da una sconosciuta, una signora sudamericana sulla quarantina d'età.

Era elegante, vestita con gonna e camicetta bianca e i capelli neri raccolti in un curato chignon. La donna ha chiesto alla pensionata un'indicazione stradale. Era solo un pretesto per poi cercare di abbracciarla per fingere di ringraziarla, mentre in realtà la sua intenzione era poi quella di scipparla della catenina d'oro della festa. “La ringrazio, lei sì che è una persona molto gentile”, le ha infatti detto mentre cercava di stringerla a sé e buttarle le braccia attorno al collo.

L'80enne, molto lucida, ha però intuito cosa le sarebbe successo e ha bruscamente spinto via l'estranea, che, compresa la mala parata, è scappata via di corsa a piedi. Una volta rincasata, l'anziana ha raccontato quanto successo alla figlia, che ha avvertito sia il sindaco, sia i carabinieri.