Truffa anziana. Le porta via la collana d’oro

L’appello a stare attenti è rivolto agli anziani, nel saronnese sono segnalati in azione truffatori. A Origgio è una giovane donna che con la "tecnica" dell’abbraccio con la scusa di chiedere informazioni si avvicina alla vittima per derubarla, un’anziana è stata derubata della collana d’oro che aveva al collo. A Gerenzano invece i truffatori si presentano come vigili urbani e chiedono di poter effettuare controlli all’impianto idrico in casa perché è segnalata una perdita.

Dunque attenzione, si tratta di soggetti senza scrupoli, quindi non aprire la porta e segnalare la loro presenza alle forze dell’ordine. Va ricordato che la Prefettura ha predisposto un Vademecum antitruffa che è in distribuzione.

R.F.