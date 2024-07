Fallisce il colpo col trucco dell’abbraccio

Tentano di abbracciare un anziano in strada per rubargli il portafoglio ma il colpo fallisce. Il blitz è avvenuto ieri mattina attorno alle 10.30, a Castiglione lungo una strada nei pressi del castello Serbelloni. Secondo quanto appreso, da un’auto con a bordo due persone sarebbe scesa una giovane che ha avvicinato un castiglionese, preso di mira come potenziale vittima. La ladra con una tecnica affabulatoria e tentando di avvicinarsi, l’avrebbe da lì a poco derubato se non fosse stato per la prontezza di riflessi dell’anziano che ha fatto scappare i malviventi. Dopo alcuni istanti di comprensibile choc, la vittima ha chiamato i carabinieri i quali sono giunti sul posto per cercare di conoscere qualche particolare in più sui truffatori ed avviare le indagini. Solo il giorno prima era andato a segno una truffa ai danni di un’anziana a Castelnuovo, raggiunta a casa da finti tecnici.