Osnago (Lecco), 7 agosto 2029 – Un cameriere di 29 anni è stato trovato morto in un affittacamere di Osnago. A lanciare l'allarme e trovarlo privo di vita sono stati questa mattina i suoi colleghi di lavoro.

Il 29enne lavora al bar Beefour, di piazzale Loreto, a ridosso della ex Statale 36 che è anche un ristorante e B&B. Alloggiava in una delle stanze di servizio. Per provare a rianimarlo sono intervenuti i sanitari di Areu, ma era morto probabilmente già da alcune ore. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i carabinieri della compagnia di Merate.

Dai primi accertamenti il 29enne sarebbe stato stroncato da un malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio fulminante, dovuto forse alle sue condizioni di salute già precarie aggravate dalla dipendenza da sostanze proibite.

Sono comunque in corso ulteriori verifiche per comprendere le cause e i contorni della tragedia. Il pm di turno ha disposto l'autopsia che verrà eseguirà domani.