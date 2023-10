Osnago, airpods rubati scovati con il gps in casa di un minorenne: denunciato

Osnago (Lecco), 20 ottobre 2023 – Un paio di airpods risultati rubati sono costati una perquisizione a casa e una denuncia con l’accusa di ricettazione a un ragazzino residente in provincia.

Nei giorni scorsi qualcuno ha compiuto una razzia di cellulari, auricolari, cuffiette, accessori per smartphone e soldi negli spogliatoi del centro sportivo comunale di Osnago. Tra tutto il resto, sono stati rubati anche un paio di airpods: ai carabinieri della compagnia di Merate è bastato localizzare dove fossero tramite il segnale gps, per trovare anche l'adolescente che li aveva per le mani, o meglio le orecchie. “Non li ho rubati io”, si è giustificato.

Nella sua cameretta i militari hanno recuperato pure un coltello a serramanico con la lama lunga una ventina di centimetri. Il minorenne è stato segnalato ai magistrati della Procura della Repubblica del Tribunale per i minori con l'accusa di ricettazione, il coltello è stato sequestrato e gli auricolari sono stati riconsegnati al giocatore a cui appartengono. Le indagini proseguono per provare a recuperare anche tutto il resto del bottino che manca all'appello.