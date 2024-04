Operazione antidroga. Arrestato bellanese: nell’auto 2 chili di coca

In poche ore, venerdì pomeriggio sono finite in carcere tre persone, con il sequestro complessivo di due chili e mezzo di cocaina e 10 chili di hascisc, risultato dei controlli antidroga della Squadra Mobile di Como. Il primo controllo, sfociato nell’arresto di Marcello Valli, 59 anni di Bellano, è avvenuto a Erba, in viale Prealpi, dove l’uomo è stato fermato alla guida della sua Peugeot: l’accertamento anagrafico, ha rivelato che alle spalle aveva una condanna a 13 anni di reclusione per reati di stupefacenti, e che tuttora risultava essere affidato in prova ai Servizi Sociali, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Un controllo più attento, ha rivelato alcune parti alterate nell’auto. La Peugeot è stata quindi affidata ai cacciavitisti della Guardia di finanza di Ponte Chiasso che, dopo una segnalazione positiva da parte del cane Jumper che ha iniziato a grattare vicino al cambio dell’auto, hanno smontato il blocco, trovando un doppiofondo, con 2 chili e 300 grammi di cocaina.

Sempre nella zona dell’Erbese, dove si erano concentrati i servizi della Squadra Mobile, sono state notate altre due persone. Valli è stato quindi portato in carcere al Bassone. Nel frattempo, un’altra pattuglia, ha controllato una Toyota Aygo, guidata da Shyqyri Tuda, 27 anni di origine albanese, con casa a Sirtori e domicilio a Primaluna, trovato in possesso di una piccola quantità di stupefacenti. Sufficiente, anche in questo caso, ad approfondire gli accertamenti su di lui e a procedere con perquisizioni nelle sue abitazioni, che hanno consentito di trovare 10 chili di hascisc suddivisa in 92 panetti, e 670 grammi di cocaina sottovuoto, oltre a materiale per confezionare e pesare le dosi.

In arresto è finita anche Alessandra Cristina Galli, 57 anni di Rogeno. E’ stata notata accostare alla guida di una Fiat Bravo, e cedere una dose di cocaina a un acquirente. Il resto è stato trovato a casa della donna: 2 etti di hascisc, 4 grammi di eroina, 8 di cocaina e denaro contante.

Paolo Verri