Operaio precipitato sul lavoro Il 27enne non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Mirko Serpelloni, il giovane di Bagnolo Mella che alcuni giorni fa è caduto dal tetto dell’azienda Errepi Interni di Manerbio. L’uomo mercoledì scorso stava effettuando dei lavori sul tetto dell’edificio in via Artigianale, quando passando su un lucernario è precipitato nel vuoto, poiché il vetro è andato in frantumi. Serpelloni ha fatto un volo di circa 7 metri, che gli ha causato ferite e lesioni gravissime, anche al capo. A dare l’allarme sono stati i dipendenti dell’azienda dove Mirko era arrivato da poco, per effettuare il suo intervento. I responsabili della sicurezza hanno chiamato immediatamente il numero unico per le emergenze 112, che ha sua volta ha avvistato la Soreu alpina, i vigili del Fuco e i carabinieri. Sul posto è arrivata che l’eliambulanza, che ha portato Serpelloni alla Clinica Poliambulanza di Brescia, dove i medici non hanno mai sciolto la prognosi a causa della gravità delle sue condizioni. Il 27enne, che a Manerbio era molto conosciuto, ha combattuto da mercoledì a ieri, quando le sue condizioni sono peggiorate fino al tracollo. Negli ultimi giorni sono stati diversi gli infortuni sul lavoro mortali avvenuti nel Bresciano.

Milla Prandelli