Operaie ferite alla Gavazzi di Calolziocorte, scatta lo sciopero per la sicurezza

Calolziocorte (Lecco) – Due operaie sono finite all’ospedale, ad una è stato amputato parte del piede. L’infortunio sul lavoro è successo giovedì scorso, nello stabilimento di Calolziocorte della Gavazzi, Spa di tessuti tecnici.

“Un rotolo di tessuto ha investito le due giovani lavoratrici”, spiega Paolo Guicciardi, sindacalista della Filctem Cgil di Lecco. Hanno 25 e 27 anni: una di loro, sopo essere stata soccorsa dai sanitari di Areu, è stata trasferita d’urgenza in ospedale, al San Gerardo di Monza, dove è ancora ricoverata. Ha subito l’amputazione di alcune dita. In seguito all’infortunio per oggi i delegati sindacali hanno proclamato uno sciopero di quattro ore, in tutti gli stabilimenti e le sedi dell’azienda: Calolziocorte, Arcore e Cisano Bergamasco, “Esprimiamo intanto piena solidarietà e disponibilità a offrire assistenza per qualsiasi necessità che le lavoratrici ritengano opportuna – spiegano in una nota congiunta Tiziano Cogliati della Femca Cisl di Monza Brianza Lecco, Rosanna Tremolada della Filctem Cgil di Monza e Paolo Guicciardi -. In attesa che chi di competenza svolga gli accertamenti e individuino eventuali responsabilità. riteniamo inaccettabile che, ancora una volta, lavoratrici possano subire infortuni durante lo svolgimento delle loro mansioni, rischiando conseguenze ancora più gravi. Questo episodio dimostra, inevitabilmente, che qualcosa non ha funzionato in termini di prevenzione”.

Da qui la proclamazione di 4 ore di sciopero a fine turno. Insieme ai delegati della Rsu e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, richiedono inoltre un incontro urgente con i dirigenti e i manager aziendali, proprio per parlare di sicurezza e prevenzione.