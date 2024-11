Cade dal ponteggio, operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro ieri mattina intorno alle 11.30 nella frazione Fengo di Acquanegra Cremonese. Un operaio di 23 anni, residente nel Bresciano, dipendente di una ditta esterna, stava dipingendo un muro in via Sesto ed era su un ponteggio, all’altezza di circa un metro, quando ha messo un piede in fallo ed è caduto pesantemente a terra, senza avere la possibilità di ripararsi. In questo modo ha battuto la schiena, procurandosi delle lesioni. Sono arrivati i soccorsi con automedica e ambulanza della Croce verde di Cremona, che si sono presi cura del ferito, trasportandolo al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato ricevuto in codice giallo. Le sue condizioni per fortuna non destano grandi preoccupazioni. Sul posto per i rilievi anche una pattuglia dei carabinieri di Cremona, seguita dai tecnici dell’Ats Valpadana, che si occupa degli infortuni sul lavoro.

P.G.R.