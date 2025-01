Olginate, meglio il carcere che a casa con la ex: 50enne tira un pugno a un carabiniere

Olginate (Lecco), 21 gennaio 2025 – Meglio in carcere, che in casa con la sua ex compagna. Per farsi arrestare un uomo di 50 anni ha così tirato un pugno in faccia ad un carabiniere. Il 50enne è stato arrestato lunedì pomeriggio, dopo aver sferrato un gancio al volto di uno dei militari della caserma di Olginate intervenuti per una lite domestica.

Si tratta di un uomo senza fissa dimora, che non ha altri posti dove andare, ospitato dalla compagna, con cui però la relazione è ormai finita e la convivenza risulta quindi estremamente difficile. “Piuttosto che qui, meglio la galera”, ha spiegato in aula durante il processo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giudice lo ha accontentato: in attesa della prossima udienza, in programma a fine febbraio, resterà in una cella della casa circondariale di Pescarenico.