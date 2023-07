Olginate, piccolo gufo intrappolato nel camino: lo liberano i vigili del fuoco

Olginate (Lecco), 23 luglio 2023 – Il piccolo gufo si è infilato nel camino, probabilmente per cercare un posto dove fare il nido, ma non è più riuscito a venirne fuori. Lo hanno liberato i vigili del fuoco.

Il rapace, un piccolo esemplare, probabilmente poco più grande di un pulcino, è rimasto imprigionato nella canna fumaria di una casa a Olginate. Gli inquilini continuavano a sentire bubolare, ma non riuscivano a localizzare il luogo da dove arrivava il verso del gufetto, fino a quando non hanno capito che era intrappolato nel camino.

Hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, che si sono infilati su per il camino e hanno recuperato il volatile. Il gufo stava comunque bene e non risultava ferito. I soccorritori li hanno così portato in mezzo a un bosco e lo hanno lasciato andare libero in natura, nel suo ambiente.