Olginate, cedono due paratie della diga: servono per regolare il livello del lago

Olginate (Lecco), 22 ottobre 2023 – Le paratie della diga di Olginate hanno ceduto. Due delle otto paratie mobili della diga di Olginate sembrano come collassate nelle loro guide. Probabilmente i cavi o i carrelli che le azionano, si sono rotti o non funzionano a dovere e le pesanti chiuse in metallo si sono abbassate in maniera anomala, non simmetrica. Non sembrano al momento costituire un immediato pericolo, ma la funzionalità dello sbarramento è parzialmente compromessa.

La diga di Olginate, si trova tra il lago di Garlate a monte, il vero lago dell'Addio monti dei Promessi sposi, e il lago di Olginate a valle. Serve per tenere sotto controllo l'altezza del lago di Como, regolando il deflusso dell'Adda. E' stata costruita nel 1946. E' lunga 150 metri ed è divisa in 8 luci di 14 metri ciascuna. Le luci sono chiuse da paratoie a rulli alte 4 metri, due delle quali appunto hanno ceduto o comunque si sono storte. Sono manovrate sia elettricamente, sia a mano in caso di emergenza.

La diga è gestita dai tecnici Consorzio dell'Adda, di cui fanno parte i rappresentanti di 12 consorzi di bonifica e irrigazione, 5 di regolazione dei laghi. Dalla regolazione della diga dipende non solo il livello del lago di Como, ma anche la portata dell'Adda a valle e dei canali irrigui per le coltivazioni in Pianura padana. Attualmente, dopo mesi di siccità. il Lario è quasi un metro sopra il livello normale, alcune decine di centimetri sotto la soglia di esondazione in piazza a Como.