Olginate, ripescato dall’Adda il cadavere di un uomo: è un 63enne di Calolziocorte

Olginate (Lecco), 2 aprile 2025 – Il cadavere di un uomo è stato ripescato questa mattina dalle acqua dell'Adda a Olginate. E' il corpo di un 63enne di Calolziocorte.

Lo hanno recuperato nella zona delle Fornasette i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. L'allarme è scattato questa mattina presto, all'alba delle 6. A lanciarlo sono stati i familiari del 63enne, preoccupati dal suo mancato rientro a casa la sera prima dopo essere uscito facendo perdere le proprie tracce. Imponenti le ricerche e molti i soccorritori in campo: sono stati mobilitati i vigili del fuoco appunto, compresi i sommozzatori del 115, i sanitari di Areu e i carabinieri. Da Malpensa sono decollati pure i Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero per una ricognizione aerea, mentre in acqua, insieme ai sub, sono scesi gli specialisti delle squadre nautiche. D

opo poche ore le ricerche sono state interrotte: il 63enne è stato ritrovato, purtroppo appunto morto. Nulla lascia presagire che il calolziese abbia perso la vita in seguito adun delitto. L'ipotesi è semmai quella do un tragico incidente, più verosimilmente del gesto volontario estremo.