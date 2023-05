Olgiate Molgora, bimbo di 2 anni scappa di casa: ritrovato dai vigili mentre cammina in strada

Olgiate Molgora (Lecco), 27 maggio 2025 – Vagava da solo per strada. Gli agenti della Polizia locale di Olgiate Molgora hanno trovato un bimbo di 2 anni da solo in strada. È piccolo, figlio di stranieri e non sa parlare.

Il piccolino è stato avvistato nella zona della frazione di San Zeno. Nessuno nei paraggi lo conosceva, ma il comandante degli agenti della locale Alberto Maggioni ha intuito che potesse essere il figlio di due immigrati che si sono trasferiti da poco in paese di cui si era occupato per il riconoscimento della residenza. Non si sbagliava.

La mamma era disperata, stava cercando il bambino ovunque ma non riusciva a trovarlo, perché si era allontanato zitto zitto a piedi uscendo dalla porta di casa senza dirle nulla mentre lei era impegnata in faccende domestiche.