Oggiono, frontale sulla Sp 51 La Santa: gravi due motociclisti. Chiusa per ore la provinciale

Oggiono (Lecco), 28 giugno 2024 – Grave incidente stradale sulla Sp 51 La Santa a Oggiono. Due motociclisti sono rimasti feriti. Viaggiavano sulla stessa moto di grossa cilindrata. Si sarebbero schiantati contro un automobilista che arrivava dall'altra parte al volante di una berlina Mercedes. I due centauri sono stati sbalzati di sella e scaraventati a terra. Hanno riportato entrambi politraumi e diverse lesioni. Uno di loro ha 32 anni, l'altro, ancora più grave, non è stato al momento identificato ufficialmente.

L'impatto è stato devastante, la moto si è praticamente disintegrata. I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari dell'automedica di Areu e dai volontari della Croce rossa, insieme ai soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. Gli agenti della Polizia locale di Oggiono hanno chiuso temporaneamente la provinciale al transito, per consentire le operazioni di soccorso e per poter svolgere i rilievi. Il motociclista di 32 anni è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Lecco, il compagno è stato elitrasportato al San Gerardo di Monza, tutti e due in codice rosso.