Officina della riabilitazione. Si cresce riparando biciclette

Un’officina per biciclette in un centro di riabilitazione d’eccellenza, perché, a volte, la miglior medicina è il lavoro e imparare un lavoro. A riparare camere d’aria, registrare cambi, oliare catene, raddrizzare raggi e tirare freni, ci pensano 24 bambini, ragazzini e giovanissimi under 18 con disturbi del neurosviluppo. Ha aperto l’altro giorno la ciclo-officina de La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. Si tratta di un progetto formativo, che si chiama Come riparo la bici. Grazie al sostegno dagli specialisti di Beta Utensili e di Belfor Italia, è stata realizzata una ciclo-officina, che è soprattutto uno spazio formativo e di socialità, dove l’uso e la cura della bicicletta sono veicolo di integrazione e inclusione. I 24 baby meccanici di bici sono seguiti dagli operatori del Servizio residenziale terapeutico riabilitativo l’Aquilone, che, oltre alla disabilità, affrontano importanti criticità nei comportamenti di adattamento ambientale. Per ognuno di loro sono state organizzate attività specifiche, espressione di interessi personali, che possono aiutarli a far emergere e coltivare le proprie passioni. L’obiettivo è aumentare il loro senso di autonomia. "Lavoriamo per far crescere i nostri ragazzi – spiega il coordinatore degli educatori Giorgio Cattaneo -. Per insegnare loro ad essere autonomi, occorre sfruttare i loro interessi. Grazie a questo progetto impareranno a mantenere il focus sul compito durante la sua esecuzione, fino al suo completamento. Un modo divertente per andare lontano". Sono previsti incontri pratici e teorici. I tutor sono gli educatori della Nostra Famiglia, accompagnati anche dai volontari di Anap, gli anziani e i pensionati esperti di Confartigianato Imprese Lecco che ciclisti lo sono stati per mestiere. "Siamo orgogliosi di poter contribuire a questa iniziativa", sono le parole di Ilaria Bonacina, presidente di Confartigianato.