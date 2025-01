Nuovi agenti in Questura. Sono trenta

Sono arrivati i rimpiazzi e i rinforzi, i lecchesi sono ancora più sicuri. Sono 30 i nuovi agenti assegnati in prova in Questura a Lecco dai vertici del Dipartimento di Pubblica sicurezza del Viminale. Sono tutti giovani, anzi giovanissimi. Sono 11 donne e 19 uomini. Dopo aver superato il concorso per diventare allievi e aver superato il corso di formazione in una delle Scuole di Polizia ed essere stati quindi arruolati, hanno indicato loro la Questura di Lecco come luogo dove cominciare a svolgere per la prima volta servizio.

"Arrivano da diverse parti d’Italia per iniziare a Lecco un capitolo importante della loro vita, quello del "fare il poliziotto" - spiegano dalla Questura -. È una scelta che impone responsabilità, perché in gioco ci sono valori fondamentali come la legalità, la giustizia e l’assenza di conflittualità nelle relazioni sociali". I 30 nuovi agenti sono stati tutti accolti dal questore Stefania Marrazzo che ha indicato loro le linee di indirizzo dell’attività da svolgere e il compito di ciascuno di loro, a seconda dei reparti e degli uffici a cui sono stati assegnati. "Al netto delle sostituzioni dei colleghi in uscita, rappresentano un incremento dell’organico per migliorare l’efficienza dei servizi della Polizia di Stato", proseguono dalla Questura.

Complessivamente in Questura a Lecco lavorano circa 180 donne e uomini della Polizia di Stato, tra dirigenti, direttivi, un dirigente medico, una trentina di ispettori, una ventina di sovrintendenti, sovrintendenti tecnici, circa 115 agenti e assistenti, 2 agenti e assistenti tecnici. Ci sono anche una quindicina di dipendenti civili negli uffici amministrativi.

D.D.S.