Nuova area sportiva. All’inaugurazione. Zambrotta e Cutrone

È stata inaugurata a Como la nuova area dedicata allo sport del Parco di via Traù. Il progetto, frutto della collaborazione tra Lega B, Comune di Como, squadra Como 1907 e finanziato da Bkt, ha portato all’installazione di un ampio spazio di condivisione e aggregazione sportiva, tra cui un’area di Calisthenics, pavimentazione antitrauma, migliorie ai campi da tennis e da basket, piantumazione di alberi. Al taglio del nastro e all’affissione di una targa celebrativa, erano presenti i calciatori Gianluca Zambrotta e l’attaccante del Como 1907 Patrick Cutrone, entrambi nati e cresciuti calcisticamente a Como. Il progetto rientra nell’iniziativa di Csr Fattore Campo di Bkt, il cui obiettivo principale è promuovere valori sociali ed educativi, creando un punto di incontro e aggregazione per la comunità attraverso lo sport e l’attività all’aria aperta: donando nuovi spazi di gioco nelle città del campionato. L’obiettivo che ha sostenuto il finanziamento e la riqualificazione del progetto, era anche quello di far vivere una giornata di festa, inclusione e socialità invitando, oltre a tutta la cittadinanza, anche i giovani calciatori della scuola calcio del Como 1907. Pa.Pi.