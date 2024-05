Non rispetta gli orari. Farmacia chiusa

Ha chiuso per ferie nelle feste di Natale e ha riaperto a metà gennaio non rispettando gli orari. La saracinesca rimane molto spesso abbassata mettendo in difficoltà chi ha bisogno di un farmaco. Per questo la Finanza ha posto i sigilli alla farmacia che serviva 2.800 residenti e che oggi sono costretti a spostarsi nei centri vicini per procurarsi un prodotto da banco. Per questo il Comune ha istituito un servizio di consegna a domicilio sostituendosi alla farmacia privata. Lo ha comunicato attraverso il sito istituzionale. "I volontari sono disponibili al numero 0382/489039 per prenotare il servizio, con qualche giorno d’anticipo".

Manuela Marziani