Noce del Caucaso. Festa a sorpresa per il secolo di vita

Festa di compleanno a sorpresa. Il festeggiato è il noce alato del Caucaso di Verderio. Ha compiuto 100 anni tondi tondi. È stato infatti piantato, anzi seminato, nel 1924, come attestato documenti ufficiali, a Cascina Bergamina, i cui proprietari, per l’occasione, hanno aperto le porte del loro parco a visitatori esterni. A organizzare la festa sono stati i volontari della Proloco di Verderio guidati da Mattia D’Adda, che, insieme a tanti cittadini arrivati in bicicletta, hanno letteralmente abbracciato l’albero. Il monumento vivente è alto più di venti metri, mentre la circonferenza del suo tronco misura quasi 7 metri. La chioma invece ha una "apertura alare" di 37 m. È probabilmente la pianta più imponente della sua specie in Italia, forse d’Europa. A Cascina Bergamina svetta anche un tiglio secolare, che ha 100 anni, proprio come il noce del Caucaso: è alto 22 m. e il tronco ha una circonferenza di 4 m. A Verderio ci sono pure altri grandi vecchi della natura. Sono almeno una dozzina. Ci sono un tasso e un cedro di 114 anni, un altro cedro di 133, un ippocastano, carpini e poi un grande platano che misura più di 30 m. di altezza, mentre la circonferenza del tronco di quasi 6.