"No alla chiusura dei nidi". Parte la raccolta firme

Non si ferma la mobilitazione dei genitori comaschi contro la chiusura degli asili comunali sulla quale l’Amministrazione Rapinese non sembra volere fare passi indietro. Ieri ha preso il via una raccolta firme e nella serata si è svolta l’assemblea pubblica nell’aula magna della scuola Foscolo di Como. All’incontro era previsto l’intervento di Franca Olivetti Manoukian, psicosociologa Paola Bernard, ex direttrice degli asili nido Grazia Miccolis, dirigente dell’Istituto Comprensivo Como-Borgovico Umberto Fumarola, rappresentante del comitato genitori. Dopo lo scontro prima e durante l’ultimo Consiglio comunale la tensione resta alta in città. "Un confronto impossibile", hanno commentato i consiglieri del Pd Patrizia Lissi, Eleonora Galli e Stefano Legnani che hanno partecipato alla commissione sugli asili nido.