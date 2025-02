Niente più bottiglie di plastica. Nuova casetta al Politecnico

Niente più bottigliette di plastica, l’acqua per i ricercatori e gli studenti del Politecnico di Lecco è smart e quasi gratis. È stata inaugurata al campus del Poli di Lecco la nuova casetta dell’acqua. Funziona tramite tessera, acquistabile da totem elettronico. L’acqua erogata è buona, sicura e controllata: proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta a rigidi controlli di qualità; all’interno del macchinario l’acqua viene inoltre filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile refrigerata e anche gassata. L’acqua costa solo 5 centesimi al litro, niente rispetto al costo dell’acqua in bottiglia.

"Siamo lieti di avere dato il nostro contributo a questa iniziativa che sottolinea l’importanza del prenderci cura dell’ambiente e che guarda a un futuro sostenibile", sono le parole di Manuela Grecchi, prorettrice delegata del Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, che ha partecipato all’inaugurazione della casetta dell’acqua, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentono la gestione da remoto dell’impianto di erogazione. La casetta dell’acqua è stata installata ed è gestita dai tecnici di Lario Reti, la società pubblica del servizio idrico integrato in provincia di Lecco.