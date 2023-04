Nicoletti è il nuovo viceprefetto vicario, per lei un ritorno sul Lario

Il nuovo viceprefetto vicario di Lecco è Marcella Nicoletti (foto). Prende servizio con il nuovo incarico lunedì. Per lei si tratta di un ritorno. Prima di una breve parentesi di pochi mesi in Prefettura a Bergamo, aveva già infatti svolto servizio a lungo all’Ufficio territoriale del governo di corso Promessi sposi a Lecco come capo di gabinetto e come viceprefetto aggiunto, dal 2016 alla fine del 2022. A Lecco è stata, tra il resto, anche la coordinatrice del gruppo antimafia locale. Marcella Nicoletti, 46 anni, prende il posto di Laura Maria Motolese, 55 anni, arrivata a Lecco, anzi anche lei ritornata a Lecco dopo altri incarichi, come viceprefetto vicario nel 2020: a fine febbraio è stata destinata alla Prefettura di Firenze, sempre con il ruolo di viceprefetto vicario. In occasione della cerimonia di saluto, il prefetto Sergio Pomponio l’ha ringraziata e elogiata per l’attività svolta, lodandola per "l’intelligenza, la vasta competenza, il grande impegno e lo spirito di servizio". D.D.S.