Neonata morta durante il parto Non si poteva salvare

Non si sa quale patologia o problema abbia ucciso la neonata morta a gennaio durante il parto cesareo d’urgenza praticato all’ospedale di Merate, in seguito a un drastico peggioramento delle sue condizioni di salute riscontrato in occasione di una visita di controllo alla giovane mamma straniera. Risulta che l’autopsia non avrebbe consentito di formulare una diagnosi certa sulle cause del decesso, riconducibile verosimilmente a problemi cardiaci. Gli esami avrebbero tuttavia permesso di confermare che tutti gli operatori sanitari della Maternità e del San Leopoldo Mandic hanno svolto correttamente tutto quanto potevano per scongiurare il peggio. Anzi, sarebbe solo grazie a loro se non si sarebbero verificate potenziali complicanze anche ai danni della madre.

D.D.S.