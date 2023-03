Nella Bergamasca l’addio agli amici per sempre Christian e Riccardo

Insieme sino alla fine. Oggi alle 9 e 30, nella parrocchiale del paese bergamasco, verranno celebrati i funerali di Christian e Riccardo (in primo piano nella foto), i due escursionisti di 35 e 38 anni di Almè (Bg) che sabato sono morti sul Grignone. I familiari dei due inseparabili amici, che vivevano uno accanto all’altro, sulle stesso pianerottolo, come uno accanto all’altro ai piedi dell’altare verranno disposti i loro feretri, hanno deciso di unire il loro dolore e di celebrare l’estremo saluto con un unico funerale, perché così avrebbero voluto Christian e Riccardo. Per consentire a tutti di rendere l’ultimo omaggio, il sindaco Massimo Bandera ha proclamato il lutto cittadino. "La tragica scomparsa dei giovani Christian Cornago e Riccardo Farina ha scosso fortemente la nostra comunità – spiega il primo cittadino -. Siamo increduli e sgomenti per quanto accaduto. Siamo vicini al dolore di familiari e amici ed esprimiamo loro le più sentite condoglianze". D.D.S.