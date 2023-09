Nel cassonetto degli abiti usati 14 chili di hashish

La segnalazione di un cittadino che aveva notato qualcosa di strano: nel quartiere Loreto di Bergamo c’era un continuo viavai attorno a un cassonetto degli abiti usati e ha avvisato i vigili di quartiere. La Polizia locale ha deciso di verificare con l’unità cinofile Loki (nella foto) e ha capito il perché dei movimenti “strani”: ha sequestrato 14 chili di hashish, sul mercato avrebbero fruttato almeno 150mila euro. Il cane ha subito fatto capire che c’era droga. Dal cassonetto è spuntato il carico di panetti di sostanza stupefacente. Sono in corso le indagini per identificare le persone coinvolte, chiarire chi ha messo i panetti nel cassonetto come se fosse una sorta di deposito. Da quando la Polizia locale (ovvero dalla prima metà del 2003) impiega l’unità cinofila ha sequestrato complessivamente circa 181 chili di sostanze stupefacenti. F.D.