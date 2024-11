Natale Butti va a pescare ma non torna più a casa: scomparso un 80enne. Ore di angoscia a Calolziocorte

Calolziocorte (Lecco), 6 novembre 2024 – Natale Butti è uscito di casa per andare a pescare nell'Adda, ma poi a casa non è più tornato. Butti ha 80 anni, abita a Calolziocorte, è di corporatura robusta ed è alto circa 1 metro e 70. La sua auto, una Fiat Panda, è stata trovata a Olginate, vicino al fiume, dove è andato a pescare. Solitamente pesca nelle zone di Calolziocorte, Olginate e Brivio. I suoi familiari sono preoccupati, non riescono a rintracciarlo da ieri pomeriggio. Alcuni testimoni riferiscono di averlo visto a Lecco sul lungolago. Chiunque avesse informazioni o lo abbia notato, avvisi i carabinieri.

Da domenica mattina non si hanno più notizie nemmeno di Kamal, che ha 31 anni. Si è allontanato da Cassago Brianza. È di origini straniere, è alto 1 metro e 77, è di corporatura robusta, ha capelli scuri rasati e occhi neri. Al momento dell’allontanamento indossava una maglietta bianca a maniche corte, pantaloni e ciabatte aperte . “Chiunque possa fornire utili contributi alle ricerche, è pregato di contattare o carabinieri della stazione di Costa Masnaga”, chiedono dalla prefettura, da dove è stato diramato un avviso di ricerca.