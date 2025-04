“Musica negli ospedali“ è arrivato al gran finale. Al Manzoni il Requiem mozartiano per soli archi

Gran finale per Musica negli ospedali, la rassegna di concerti dedicati ai pazienti oncologici ma aperti a tutti. L’appuntamento di domani, ultimo dell’edizione 2025, si svolge alle 18.30, eccezionalmente nella cappella dell’ospedale Manzoni in vista delle festività pasquali. I musicisti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como regalano una speciale partitura: il Requiem di Mozart nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal, medico, saggista e compositore. A dirigere i musicisti, il maestro Alessandro Calcagnile, con la voce recitante di Matteo Castagna. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Musica negli ospedali non è solo una kermesse musicale ma una vera e propria forma di terapia perché le sette note, è provato scientificamente, aiutano a curare mente, anima, e umore di chi sta affrontando momento difficili, e di conseguenza anche il fisico.