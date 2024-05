Motorizzazione. Ipotesi ex Ats

Una nuova casa per la Motorizzazione civile di Lecco. La offre la Provincia di Lecco in un appartamento di proprietà per evitare che la sede lecchese venga chiusa e trasferita a Como, con problemi sia per i dipendenti, sia soprattutto per gli utenti. Si trovano in corso Giacomo Matteotti, dove in passato c’erano uffici dell’Ats. La proposta è stata comunicata dal prefetto di Lecco Sergio Pomponio durante una apposita riunione con Antonello Persano, direttore generale territoriale del Nord Ovest della Motorizzazione, il direttore lombardo del Demanio Massimo Iannelli, il dirigente dell’Ufficio territoriale di Regione Lombardia Paolo Diana e i rappresentanti della Camera di Commercio. Tra i più preoccupati della possibile chiusura della Motorizzazione ci sono infatti commercianti e imprenditori.