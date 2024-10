È morto Claudio Prandi: lutto per lo chef lecchese del “Griso” di Malgrate

Si è spento all’età di 74 anni Claudio Prandi, storico chef pluristellato del celebre ristorante “Griso” di Malnate, nel Lecchese. Grande cordoglio in tutto il mondo dell’alta cucina per l’uomo che, insieme al patron Bruno Gobbi, diede fama internazionale al “Griso”. Nato ad Arco, in provincia di Trento, nel 1950, è morto domenica 21 ottobre a causa di una malattia. Lascia la moglie Mina e i figli Gloria e Mattia. Il funerale è in programma martedì 22 ottobre alle 14.30 nella chiesa di Sala al Barro di Galbiate.

In gioventù, Prandi frequentò la scuola alberghiera a Riva del Garda e dopo le prime esperienze lavorative inizio la sua carriera al Griso di Malgrate (stabilendosi come residenza a Galbiate), dove rimase per oltre tre decenni. Fu proprio grazie a lui che il ristorante conquistò due stelle Michelin, la prima nel 1974, e la seconda nel 1988.

Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati nelle ultime ore. “Claudio Prandi sei stato un grande chef, hai rappresentato l'alta cucina lecchese, sei stato uno chef pluristellato sempre umile e disponibile”, ha scritto Fabio Dadati, imprenditore nel settore alberghiero e della ristorazione.