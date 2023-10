Morte tragica a Sonico: Anziano cade e perde la vita cercando funghi

Ancora un morto in montagna e ancora una volta è un anziano in cerca dei frutti dei boschi del bresciano. Tragedia sui monti di Sonico nel primo pomeriggio di ieri, dove un uomo che stava andando alla ricerca di funghi e castagne in località Miravalle è scivolato, battendo la testa a terra. È morto nel giro di pochissimo tempo, probabilmente a causa di un trauma cranico. Si chiamava Luigi Ravelli ed era di Lograto. In questi giorni era in villeggiatura nella sua casa di Malonno. A trovarlo è stata la moglie, che lo seguiva a poca distanza. È stata lei a chiamare i soccorsi e il numero unico 112 di Brescia, che sul posto hanno inviato l’eliambulanza, con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino. Sul posto c’erano, oltre ai volontari della V Delegazione Bresciana i Vigili de Fuoco Volontari di Edolo, i carabinieri e la Guardia di Finanza con i suoi tecnici esperti in soccorso sui monti. La salma dell’uomo è stata recuperata e condotta a Edolo nella sala del Commiato di Edolo. L’autorità Giudiziaria ha dato il nulla osta alla sepoltura, escludendo l’intervento di terze persone e definendo il fatto una tragica fatalità. Ravelli era in buona salute e recentemente era stato con altri compagni a fare una lunga escursione in Liguria.

Milla Prandelli