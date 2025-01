Morta nello schianto ad Abbadia: il padre di Jennifer denuncia l’amico al volante

Abbadia lariana, 21 gennaio 2025 - Il 10 gennaio 2025, Abbadia Lariana è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto la comunità: Jennifer Alcani, una tredicenne, ha perso la vita dopo sei giorni di agonia a seguito di un incidente stradale.

Il padre di Jennifer, con l'aiuto dell'avvocato Marcello Perillo, ha presentato una querela contro il ventiduenne alla guida dell'auto coinvolta nel sinistro, chiedendo giustizia per la figlia. Anche se le indagini procedono d'ufficio, questa mossa legale sottolinea l'importanza della responsabilità.

L’amico alla guida

Quella notte, alla guida della Bmw, c’era uno dei due amici di Jennifer, Massimo, 22 anni residente a Lecco, che dopo essere stato trasferito in Pronto soccorso all'ospedale di Lecco, era scappato per non essere sottoposto all'alcoltest perché probabilmente sapeva di aver bevuto parecchio.

L’auto però era di proprietà dell’altro amico, Michele, 19 anni di Malgrate, che però non aveva ancora la patente per guidarla

L’indagine

Le autorità stanno approfondendo vari aspetti dell'incidente: stanno determinando la velocità dell'auto, analizzando foto e video che circolavano online prima dell'incidente, controllando l'uso dei cellulari per possibili distrazioni e verificando lo stato del conducente attraverso esami tossicologici.

L'auto del giovane si è schiantata contro un muretto, con conseguenze fatali per Jennifer. Questa tragedia solleva gravi interrogativi sulla sicurezza stradale e sull'educazione alla guida.

La comunità e la famiglia di Jennifer sperano che la ricerca di giustizia porti anche a una maggiore consapevolezza e prevenzione. La morte di Jennifer non è solo un lutto privato ma un monito per tutti. Mentre si attende l'esito delle indagini, c'è una richiesta collettiva di giustizia e di un cambiamento nelle abitudini di guida, per evitare che altre famiglie debbano soffrire una perdita simile.